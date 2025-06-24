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Ближний Восток

Катар пожаловался в ООН на иранскую агрессию

Саудовская Аравия
Катар
Война с Ираном
время публикации: 24 июня 2025 г., 09:45 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 10:16
Катар пожаловался в ООН на иранскую агрессию
AP Photo/Yuki Iwamura

Министерство иностранных дел Катара направила Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету безопасности ООН послание, в котором обвинило Иран в нарушении катарского суверенитета.

В документе отмечается, что иранский удар по военной базе "Аль-Удейд" является прямой угрозой миру и безопасности в регионе, нарушает международное право и Устав ООН. Также сообщается, что Катар оставляет за собой право ответить на иранский удар.

Добавим, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман позвонил эмиру Катара Тамиму бин Хамаду аль-Тани. В беседе он осудил "наглую и неоправданную иранскую агрессию" и выразил Катару полную поддержку.

Ближний Восток
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