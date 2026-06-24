Рафаэль Гросси: сотрудники МАГАТЭ возобновляют инспекцию иранских ядерных объектов

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что, в соответствии с подписанным Ираном и США меморандумом, сотрудники МАГАТЭ проведут инспекцию иранских предприятий по обогащению урана.

23 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Иран дал полное согласие на инспекцию ядерных объектов. Вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что инспекторы прибудут уже на нынешней неделе, но, по словам Трампа, спешки нет.

Высокопоставленные иранские представители утверждают, что на люцернском саммите ядерная проблематика не обсуждалась – несмотря на то, что в его работе принимал участие генеральный директор МАГАТЭ.