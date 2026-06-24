Израиль и Ливан обсуждают передачу части территорий на юге Ливана под контроль ливанской армии

Израиль и Ливан в ходе проходящих в Вашингтоне переговоров обсуждают поддерживаемое США предложение, предусматривающее вывод израильских войск из части территорий, занятых в ходе войны с "Хизбаллой", и передачу этих районов под контроль ливанской армии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальные источники с обеих сторон.

Речь идет о пилотном проекте, который обсуждается в рамках очередного раунда израильско-ливанских переговоров, продолжающихся несмотря на ослабление внимания к ним на фоне стремления Ирана сделать ливанскую тему одной из центральных в своих контактах с США.

Израильские войска заняли значительные районы южного Ливана во время войны, начавшейся после того, как "Хизбалла" открыла огонь по Израилю в знак поддержки Тегерана спустя несколько дней после американо-израильских ударов по Ирану.

С воскресенья в районе действует режим прекращения огня, ставший самым продолжительным периодом относительного затишья за все время боевых действий. Однако израильские войска продолжают оставаться глубоко на территории южного Ливана, заявляя о необходимости защищать север Израиля от угрозы со стороны "Хизбаллы".

По словам израильских источников, военнослужащие ливанской армии, которые будут задействованы в рамках американского плана, должны пройти подготовку и проверку со стороны США, чтобы гарантировать отсутствие связей с "Хизбаллой". При этом Израиль намерен сохранить военное присутствие в буферной зоне вдоль границы.

Высокопоставленный представитель ливанских сил безопасности подтвердил Reuters, что переговоры в Вашингтоне включают обсуждение задействования ливанской армии после ухода израильских войск. По его словам, в среду должны состояться отдельные военные консультации, в том числе по вопросу "пробных" зон передачи ответственности.

Источник отметил, что основное внимание на переговорах уделяется графику вывода израильских войск, а окончательные решения могут быть приняты только после завершения переговоров в четверг. Он не прокомментировал информацию о проверке ливанских военнослужащих американской стороной.

Тем временем Тегеран добился включения ливанского вопроса в промежуточное соглашение с США. Документ предусматривает немедленное и постоянное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, а также обеспечение территориальной целостности и суверенитета этой страны.

Посол Ирана при отделении ООН в Женеве заявил во вторник, что Ливан является "неотъемлемой частью соглашения" и что оно предусматривает вывод израильских войск.

В совместном заявлении, опубликованном по итогам американо-иранских переговоров в Швейцарии в понедельник, сообщалось о создании специальной группы по предотвращению инцидентов ("de-confliction cell"), которая будет следить за соблюдением прекращения огня в Ливане. Израиль в состав этой группы не включен.