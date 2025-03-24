Iranintl: командующий подразделением "Кудс" попросил иракцев и хуситов не атаковать США и Израиль

Оппозиционное иранское издание Iran International пишет, что Эсмаил Каани, командующий подразделением "Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции", побывал в Багдаде и на встрече с командирами шиитских группировок просил не предпринимать никаких действий против США и Израиля.

Согласно источникам Iran International, послание Каани было также передано йеменским хуситам через иракские группировки. Из публикации непонятно, почему иранцы не могли обратиться к хуситам напрямую.

Иракские шииты прекратили атаки против Израиля в конце 2024 года и с тех пор не возобновляли их.