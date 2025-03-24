"Аль-Масира": ВС США атаковали склады с ракетами хуситов в Сааде

Принадлежащий хуситам телеканал "Аль-Масира" сообщил об ударах вооруженных сил США по военным объектам движения "Ансар Аллах" в провинции Саада на северо-западе Йемена.

По данным телеканала, целями атаки были склады с оружием и баллистическими ракетами и другим вооружением в районах Сакайн и Сахар в провинции Саада.

Сообщается, что в результате атак были ранены несколько человек, в том числе женщины и дети.