"Аль-Масира": ВС США атаковали склады с ракетами хуситов в Сааде
время публикации: 24 марта 2025 г., 00:52 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 00:52
Принадлежащий хуситам телеканал "Аль-Масира" сообщил об ударах вооруженных сил США по военным объектам движения "Ансар Аллах" в провинции Саада на северо-западе Йемена.
По данным телеканала, целями атаки были склады с оружием и баллистическими ракетами и другим вооружением в районах Сакайн и Сахар в провинции Саада.
Сообщается, что в результате атак были ранены несколько человек, в том числе женщины и дети.
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