Bloomberg: Белый дом нацелен на перемирие между Россией и Украиной к 20 апреля
время публикации: 23 марта 2025 г., 10:43 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 10:49
В воскресенье, 23 марта, агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что Белый дом рассчитывает достичь соглашения о перемирии между Россией и Украиной к 20 апреля 2025 года.
При этом источники Bloomberg подчеркивают: речь идет о плане, сроки могут сместиться.
Переговоры продолжаются.
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