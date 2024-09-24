США направляют на Ближний Восток авианосец Harry Truman

Командование военно-морского флота США сообщило, что базу ВМФ в Норфолке, штат Вирджиния, покинула авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем Harry Truman. Она взяла курс на Ближний Восток.

В состав группы входят также ракетный крейсер Gettysburg класса Ticonderoga и два ракетных эсминца класса Arleigh Burke – Stout и Jason Dunham. Экипажи кораблей насчитывают 6500 военных моряков. На борту находятся десятки боевых самолетов и сотни ракет.

"Группа выдвигается на смену авианосцу Dwight D. Eisenhower, который провел в регионе девять месяцев, подчеркивая необходимость продолжения нашего присутствия в регионе в условиях эскалации международной напряженности", – заявил командующий силами флота адмирал Деррил Кодл.

11 сентября стало известно, что министерство обороны США приняло решение оставить на Ближнем Востоке только одну из двух находившихся в регионе ударных авианосных групп. Авианосец Theodore Roosevelt возвращается на свою базу в Норфолке, штат Виргиния.

На Ближнем Востоке оставалась только одна авианосная ударная группа, во главе с авианосцем Abraham Lincoln. Однако администрация США приняла решение, что этих сил в создавшихся условиях недостаточно.