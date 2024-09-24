x
24 сентября 2024
|
последняя новость: 16:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 сентября 2024
|
24 сентября 2024
|
последняя новость: 16:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

США направляют на Ближний Восток авианосец Harry Truman

время публикации: 24 сентября 2024 г., 15:30 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 15:33
США направляют на Ближний Восток авианосец Harry Truman
AP Photo/Lolita Baldor

Командование военно-морского флота США сообщило, что базу ВМФ в Норфолке, штат Вирджиния, покинула авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем Harry Truman. Она взяла курс на Ближний Восток.

В состав группы входят также ракетный крейсер Gettysburg класса Ticonderoga и два ракетных эсминца класса Arleigh Burke – Stout и Jason Dunham. Экипажи кораблей насчитывают 6500 военных моряков. На борту находятся десятки боевых самолетов и сотни ракет.

"Группа выдвигается на смену авианосцу Dwight D. Eisenhower, который провел в регионе девять месяцев, подчеркивая необходимость продолжения нашего присутствия в регионе в условиях эскалации международной напряженности", – заявил командующий силами флота адмирал Деррил Кодл.

11 сентября стало известно, что министерство обороны США приняло решение оставить на Ближнем Востоке только одну из двух находившихся в регионе ударных авианосных групп. Авианосец Theodore Roosevelt возвращается на свою базу в Норфолке, штат Виргиния.

На Ближнем Востоке оставалась только одна авианосная ударная группа, во главе с авианосцем Abraham Lincoln. Однако администрация США приняла решение, что этих сил в создавшихся условиях недостаточно.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 сентября 2024

Пентагон сообщил об усилении своего контингента на Ближнем Востоке
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 12 сентября 2024

Авианосец Theodore Roosevelt покидает Ближний Восток
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 сентября 2024

На Ближний Восток направлена еще одна американская атомная подлодка