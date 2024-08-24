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Ближний Восток

Командующий КСИР об ударе по Израилю: "Скоро вы услышите новости"

время публикации: 24 августа 2024 г., 22:57 | последнее обновление: 24 августа 2024 г., 23:41
Командующий КСИР об ударе по Израилю: "Скоро вы услышите хорошие новости"
AP Photo/Vahid Salemi

Командующий Корпусом стражей Исламской революции генерал Хосейн Салами проинспектировал 24 августа границу с Ираком в районе города Касре-Ширин. Поездка связана с проходящим через этот город маршрутом паломничества в Кербелу.

"Увидев военачальника, паломники начали скандировать "Смерть Израилю" и призвали отомстить за кровь шахида Исмаила Ханийи", – сообщило агентство IRNA. На это генерал ответил: "Скоро вы услышите новости".

Глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя был ликвидирован в Тегеране 31 июля 2024 года. Иран обвинил в гибели террориста Израиль, однако официальный Иерусалим не брал на себя ответственность.

Несмотря на воинственные заявления иранского руководства, режим аятолл не спешит с реализацией угрозы отомстить. Его представители утверждают, что дадут ответ в соответствующее время.

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