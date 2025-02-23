Конференция по сирийскому национальному диалогу начнет работу 25 февраля

Конференция по национальному диалогу, на которой будет обсуждаться будущее Сирии, начнет работу уже 25 февраля. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на двух членов организационного комитета конференции.

На конференции будут обсуждаться такие вопросы как конституционное устройство Сирии, планы экономических и политических реформ, отношения между различными общинами страны, гуманитарные и социальные проблемы, гражданские свободы.

Организаторы сообщают, что в общей сложности в конференции примут участие около 600 человек. Они будут разделены на шесть рабочих групп. Предполагается, что эти группы представят конкретные рекомендации властям.