Конференция по сирийскому национальному диалогу начнет работу 25 февраля
время публикации: 23 февраля 2025 г., 13:29 | последнее обновление: 23 февраля 2025 г., 13:32
Конференция по национальному диалогу, на которой будет обсуждаться будущее Сирии, начнет работу уже 25 февраля. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на двух членов организационного комитета конференции.
На конференции будут обсуждаться такие вопросы как конституционное устройство Сирии, планы экономических и политических реформ, отношения между различными общинами страны, гуманитарные и социальные проблемы, гражданские свободы.
Организаторы сообщают, что в общей сложности в конференции примут участие около 600 человек. Они будут разделены на шесть рабочих групп. Предполагается, что эти группы представят конкретные рекомендации властям.
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