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Ближний Восток

Арагчи: "Агрессия США и Израиля укрепила наше стремление развивать ядерную программу"

время публикации: 25 июня 2025 г., 09:59 | последнее обновление: 25 июня 2025 г., 10:42

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что израильские и американские удары только укрепили решимость Ирана развивать ядерную программу. Об этом он заявил в интервью газете "Аль-Араби аль-Джадид".

"Мы приложили серьезные усилия ради этих технологических достижений, наши ученые принесли огромные жертвы, отдав свои жизни ради достижения этой цели. Ради этого наш народ терпел санкции, из-за этого вопроса нашей нации была навязана война. Очевидно, что никто в Иране не откажется от этих технологий", – сообщил он.

Ближний Восток
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