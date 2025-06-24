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Мир

По оценке разведки США, ядерный потенциал Ирана не уничтожен, а отброшен назад на считанные месяцы

Война с Ираном
Иран
США
Израиль
время публикации: 24 июня 2025 г., 22:33 | последнее обновление: 24 июня 2025 г., 22:33
По оценке разведки США, ядерный потенциал Ирана не уничтожен, а отброшен назад на считанные месяцы
AP Photo/Vahid Salemi

Телеканал CNN передал: по предварительной оценке американской разведки, ударами, которые нанесли США 22 июня, не были уничтожены основные компоненты ядерной программы Ирана, а сама программа отброшена назад на несколько месяцев.

По данным телеканала, такая оценка была дана разведывательным управлением министерства обороны США. Она основана на оценке повреждений, проведенной CENTCOM после нанесения ударов.

В сообщении телеканала отмечается, что анализ ущерба и то, как атаки отразятся на ядерных амбициях Тегерана, продолжается и оценка может измениться по мере поступления дополнительных разведданных. Однако первоначальные выводы расходятся с оценками президента США Дональда Трампа, который неоднократно заявлял, что иранские объекты по обогащению урана "целиком и полностью уничтожены".

Два источника CNN, знакомые с заключением разведки, подчеркивали то, что в ходе операции не были уничтожены запасы обогащенного урана и "практически не пострадали" центрифуги.

"По оценкам разведывательного управления, США не уничтожили, а отбросили назад на несколько месяцев ядерную программу", – заявил один из источников.

В сообщении телеканала отмечалось, что в Белом доме признали, что такая оценка существует, но заявили, что не согласны с ней.

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