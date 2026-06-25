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Ближний Восток

После заявления генсека NATO Иран обвинил альянс в соучастии в "незаконной агрессии"

США
Иран
NATO
Война с Ираном
время публикации: 25 июня 2026 г., 10:23 | последнее обновление: 25 июня 2026 г., 10:43
После заявления генсека NATO Иран обвинил альянс в соучастии в "незаконной агрессии"
Wikipedia.org. Фото: Foad Ashtari/Mehr News Agency

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи обвинил NATO в соучастии в американо-израильской войне против Исламской республики после того, как его генеральный секретарь Марк Рютте рассказал о помощи, оказанной альянсом США в ходе кампании.

"Это ясное и убийственное признание активного соучастия NATO в незаконной агрессии против суверенного государства, члена ООН. Блок нагло нарушил международное право и базовые принципы Хартии ООН", – сказал чиновник.

В интервью телеканалу Fox News Рютте ответил на критику президента США Дональда Трампа, по словам которого, северо-атлантический альянс, несмотря на обращения американской стороны, отказался оказывать помощь в военных действиях против Ирана.

"Государство за государством, союзник за союзником, мы предоставили свои базы для нужд операции "Эпическая ярость". Только с баз в Италии взлетели 500 американских самолетов", – сказал генсек.

Ближний Восток
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