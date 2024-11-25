На севере Сирии в бою с курдами погибли 15 протурецких ополченцев

По меньшей мере 15 ополченцев из поддерживаемых Турцией оппозиционных сил погибли в сирийской провинции Алеппо в бою с боевиками Сирийских демократических сил – курдского вооруженного формирования, контролирующего территории на северо-востоке Сирии.

Ожесточенные столкновения произошли в районе города аль-Баб и велись с применением тяжелых вооружений. Они привели к закрытию школ в этом населенном пункте. О потерях курдской стороны не сообщается.

Турция считает Сирийские демократические силы местным ответвлением Рабочей партии Курдистана, признанной террористической группировкой. Пресечение их деятельности и создание зоны безопасности на юге Сирии стало главной целью турецкой военной интервенции.