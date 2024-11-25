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Ближний Восток

На севере Сирии в бою с курдами погибли 15 протурецких ополченцев

Турция
Сирия
время публикации: 25 ноября 2024 г., 09:28 | последнее обновление: 25 ноября 2024 г., 09:32
На севере Сирии в бою с курдами погибли 15 протурецких ополченцев
AP Photo/Lefteris Pitarakis

По меньшей мере 15 ополченцев из поддерживаемых Турцией оппозиционных сил погибли в сирийской провинции Алеппо в бою с боевиками Сирийских демократических сил – курдского вооруженного формирования, контролирующего территории на северо-востоке Сирии.

Ожесточенные столкновения произошли в районе города аль-Баб и велись с применением тяжелых вооружений. Они привели к закрытию школ в этом населенном пункте. О потерях курдской стороны не сообщается.

Турция считает Сирийские демократические силы местным ответвлением Рабочей партии Курдистана, признанной террористической группировкой. Пресечение их деятельности и создание зоны безопасности на юге Сирии стало главной целью турецкой военной интервенции.

Ближний Восток
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