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Ближний Восток

Аббас Арагчи: "Иран не отказался от возмездия за убийство Ханийи"

время публикации: 26 августа 2024 г., 10:15 | последнее обновление: 26 августа 2024 г., 10:23
Аббас Арагчи: "Иран не отказался от возмездия за убийство Ханийи"
AP Photo/Vahid Salemi

Министр иностранных дел Исламской республики Иран Аббас Арагчи провел телефонный разговор с итальянским коллегой Антонио Таяни. Он заявил собеседнику, что Иран не отказался от возмездия за убийство лидера ХАМАСа Исмаила Ханийи.

"Иранский ответ на израильскую террористическую атаку неизбежен. Он будет хорошо взвешенным. Мы не боимся эскалации, но, в отличие от Израиля, не ищем ее", – написал Арагчи после беседы в социальной сети X.

Таяни отметил, что он призвал официальный Тегеран к сдержанности и к конструктивному подходу. "Региону необходимо вырваться из порочного круга насилия, которое приносит лишь страдания", – сообщил он, призвав Иран воздействовать на "Хизбаллу", чтобы та проявила сдержанность.

Ближний Восток
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