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Ближний Восток

MEMRI: министр по делам женщин нового правительства Сирии – сторонница ХАМАСа

Сирия
ХАМАС
Террористы
время публикации: 26 декабря 2024 г., 13:09 | последнее обновление: 26 декабря 2024 г., 13:12
MEMRI: министр по делам женщин нового правительства Сирии – сторонница ХАМАСа
AP Photo/Leo Correa

Центр исследований ближневосточных СМИ (MEMRI) рассказывает о главе Управления по делам женщин переходного правительства Сирии Айше аль-Дебс. Это фактически министерский пост. Согласно MEMRI, аль-Дебс – мусульманская экстремистка и сторонница ХАМАСа.

Айша происходит из богословской семьи, ее брат стал жертвой режима Асада. Во время гражданской войны в Сирии она возглавляла связанный с турецкими властями благотворительный фонд и делила время между Идлибом и Турцией. Через несколько дней после свержения Башара Асада женщина появилась в Дамаске.

Восстание против режима Асада она называет джихадом, светский образ жизни считает разрушительным для женщин, и, утверждая, что поддерживает освобождение женщин, выступает против гендерного равенства.

Нападение ХАМАСа на Израиль, с ее точки зрения, – вершина "арабской весны", а обучение детей должно включать в себя и подготовку к мученической смерти. "Потоп аль-Аксы – это начало войны человечества против тех, кто искажает человеческую природу, проповедуя свободу и демократию", – написала она.

16 ноября 2023 года она поделилась опубликованным турецким каналом TRT списком евреев в администрации США, сопроводив комментарием "главные преступники". Она неоднократно призывала положить конец оккупирующему "Палестину сионистскому режиму", добавляя призыв к свержению арабских монархий.

Ближний Восток
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