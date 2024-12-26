France 24: сирийские друзы не спешат разоружаться

Съемочная группа телеканала France 24 посетила расположенную на юго-западе Сирии Суэйду – главный город сирийской друзской общины. Журналисты отмечают: здесь не намерены выполнять указание новых сирийских властей о разоружении всех группировок.

Самый влиятельный человек в городе – командир местного ополчения Шекиб Азам. В подчинении у него находится вооруженное формирование, насчитывающее около 7000 человек. Для вступления в него необходимо принести присягу на верность командиру.

"Наши бригады едины. Мы категорически отвергаем требования сдать оружие. Мы на своей земле и мы привыкли, что нас пытаются запугать, привыкли не полагаться на чужие слова", – говорит влиятельный полевой командир.

Напомним: 17 декабря фактический глава государства Ахмад аш-Шараа, более известный под боевым псевдонимом Абу-Мухаммад аль-Джулани, заявил о необходимости разоружения всех вооруженных группировок, включая возглавляемую им "Хайят Тахрир аш-Шам". Их личный состав должен пополнить сирийскую армию.

Заявление было сделано во время встречи с представителями друзской общины. "Сирия должна остаться единой. Между государством и общинами необходимо заключить общественный договор. Никто не может быть выше закона", – сообщил он.