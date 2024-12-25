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"Аль-Модон": Сирия намерена потребовать у Ирана компенсацию в 300 млрд долларов

время публикации: 25 декабря 2024 г., 15:56 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 16:05
"Аль-Модон": Сирия намерена потребовать у Ирана компенсацию в 300 млрд долларов
AP Photo/Hussein Malla

Издание "Аль-Модон" цитирует источник, близкий к новым властям Сирии, по информации которого, сирийская сторона намерена обратиться в международные судебные инстанции, требуя от Ирана выплаты компенсации в размере 300 миллиардов долларов.

Согласно подготовляемому меморандуму, речь идет о компенсации государству и народу Сирии за проводившуюся Ираном и его сателлитами преступную политику поддержки режима Башара Асада, в том числе за ущерб в результате военных действий.

Источник издания также опроверг заявление пресс-секретаря правительства Ирана Фатимы Мохаджерани о том, что иранские власти ведут с сирийской стороной переговоры о возобновлении работы посольства Ирана в Дамаске и посольства Сирии в Тегеране.

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