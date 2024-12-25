"Аль-Модон": Сирия намерена потребовать у Ирана компенсацию в 300 млрд долларов

Издание "Аль-Модон" цитирует источник, близкий к новым властям Сирии, по информации которого, сирийская сторона намерена обратиться в международные судебные инстанции, требуя от Ирана выплаты компенсации в размере 300 миллиардов долларов.

Согласно подготовляемому меморандуму, речь идет о компенсации государству и народу Сирии за проводившуюся Ираном и его сателлитами преступную политику поддержки режима Башара Асада, в том числе за ущерб в результате военных действий.

Источник издания также опроверг заявление пресс-секретаря правительства Ирана Фатимы Мохаджерани о том, что иранские власти ведут с сирийской стороной переговоры о возобновлении работы посольства Ирана в Дамаске и посольства Сирии в Тегеране.