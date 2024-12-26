Горсовет Тегерана передумал называть улицу в честь Яхьи Синуара

Как сообщает агентство Maan со ссылкой на иранские СМИ, городской совет Тегерана пересмотрел принятое им решение о переименовании одной из столичных улиц в память о ликвидированном Израилем лидере ХАМАСа Яхьи Синуаре.

Ранее было решено назвать в честь главаря террористов улицу горы Бисотун. Однако, согласно представителю горсовета Алирезе Надали, вопрос требует дополнительного изучения в связи с важностью горы для иранского исторического наследия.

Гора Бисотун расположена недалеко от Керманшаха. Около 500 года до н.э. на ней был высечен барельеф, увековечивающий персидского царя Дария Великого. Объект признан UNESCO памятником всемирного исторического наследия.