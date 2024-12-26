x
26 декабря 2024
|
последняя новость: 13:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 декабря 2024
|
26 декабря 2024
|
последняя новость: 13:09
26 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Горсовет Тегерана передумал называть улицу в честь Яхьи Синуара

ХАМАС
Иран
время публикации: 26 декабря 2024 г., 12:34 | последнее обновление: 26 декабря 2024 г., 13:19
Горсовет Тегерана передумал называть улицу в честь Яхьи Синуара
AP Photo/Vahid Salemi

Как сообщает агентство Maan со ссылкой на иранские СМИ, городской совет Тегерана пересмотрел принятое им решение о переименовании одной из столичных улиц в память о ликвидированном Израилем лидере ХАМАСа Яхьи Синуаре.

Ранее было решено назвать в честь главаря террористов улицу горы Бисотун. Однако, согласно представителю горсовета Алирезе Надали, вопрос требует дополнительного изучения в связи с важностью горы для иранского исторического наследия.

Гора Бисотун расположена недалеко от Керманшаха. Около 500 года до н.э. на ней был высечен барельеф, увековечивающий персидского царя Дария Великого. Объект признан UNESCO памятником всемирного исторического наследия.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 07 ноября 2024

Аятолла Хаменеи: "Джихад в Ливане и Палестине принесет нам победу"