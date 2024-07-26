Reuters: ХАМАС и Египет отклонили изменения варианта сделки, предложенные Израилем

Продолжаются переговоры об условиях сделки между ХАМАСом и Израилем, которая могла бы привести к прекращению огня и "обмену пленными".

Как сообщает Reuters, представители Израиля настаивают на проверке жителей Газы, которые в рамках первого этапа сделки будут возвращаться в северные районы сектора – чтобы не допустить проникновения в эти районы боевиков террористических группировок.

Однако в руководстве ХАМАСа заявляют о неприемлемости такой "поправки к первоначальному варианту".

Еще одним "изменением", на котором настаивают израильтяне, по словам египетских источников, является требование Израиля о сохранении контроля на границей Газы с Египтом ("Филадельфийский коридор"). В Каире это требование называют неприемлемым.

Отметим, что представители Израиля ранее неоднократно говорили о неприемлемости бесконтрольного возвращения беженцев в северные районы сектора Газы и о том, что силы ЦАХАЛа должны остаться в "Филадельфийском коридоре". Это декларировал и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.