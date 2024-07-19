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Politico: Израильская делегация не прибыла на переговоры, американцы разочарованы

время публикации: 19 июля 2024 г., 13:24 | последнее обновление: 19 июля 2024 г., 13:26
Politico: Израильская делегация не прибыла на переговоры, американцы разочарованы
Jonathan Shaul/Flash90

Израильская делегация по каким-то причинам не прибыла на следующую стадию переговоров по прекращению войны в секторе Газы и освобождению заложников, чем крайне огорчила американских чиновников, уверяющих, что сделка как никогда близка. Об этом со ссылкой на "два информированных источника" сообщает Politico, отмечая, что ранее представители Израиля подтвердили свое присутствие.

Ранее сообщалось, что на Ближний Восток отправится глава ЦРУ Билл Бернс, однако не прибыл и он. Издание отмечает, что планы по его поездке "не были окончательно согласованы", однако было отменено участие Бернса в форуме по вопросам безопасности в Аспене, совпадающем по времени с переговорами.

Решение Израиля разочаровало американских чиновников. Politico сообщает, что рамки обсуждаемого соглашения были изложены в мае президентом США Джо Байденом, но за последние недели обе стороны пошли на определенные уступки. На данном этапе неизвестно, когда участники переговоров – представители США, Израиля, Египта, Катара и ХАМАСа, – вновь встретятся лично.

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