ХАМАС отверг предложение по сделке с Израилем, обвинив в срыве переговоров "правительство Нетаниягу"

Вечером 25 марта террористическая группировка ХАМАС распространила заявление, в котором говорится о передаче посредникам официального ответа на предложение по сделке с Израилем по обмену заложниками и заключенными.

"Недавно мы проинформировали посредников, что мы придерживаемся своей позиции, озвученной 14 марта. Предложения Израиля не отвечают ни одному из наших основных требований – всеобъемлющее прекращение огня, вывод войск из сектора Газы, возвращение жителей, эвакуированных из северных районов сектора, в их дома", – говорится в заявлении.

Ответственность за провал переговоров террористическая группировка возложила на Израиль. "Нетаниягу и его экстремистское правительство несут полную ответственность за провал переговорных усилий", – говорится в заявлении ХАМАСа.