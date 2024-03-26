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Израиль

ХАМАС отверг предложение по сделке с Израилем, обвинив в срыве переговоров "правительство Нетаниягу"

время публикации: 26 марта 2024 г., 00:11 | последнее обновление: 26 марта 2024 г., 00:15
ХАМАС отверг предложение по сделке с Израилем, обвинив в срыве переговоров "правительство Нетаниягу"
AP Photo/John Minchillo

Вечером 25 марта террористическая группировка ХАМАС распространила заявление, в котором говорится о передаче посредникам официального ответа на предложение по сделке с Израилем по обмену заложниками и заключенными.

"Недавно мы проинформировали посредников, что мы придерживаемся своей позиции, озвученной 14 марта. Предложения Израиля не отвечают ни одному из наших основных требований – всеобъемлющее прекращение огня, вывод войск из сектора Газы, возвращение жителей, эвакуированных из северных районов сектора, в их дома", – говорится в заявлении.

Ответственность за провал переговоров террористическая группировка возложила на Израиль. "Нетаниягу и его экстремистское правительство несут полную ответственность за провал переговорных усилий", – говорится в заявлении ХАМАСа.

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