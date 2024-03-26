Третий день антиизраильских демонстраций в Иордании: полиция проводят задержания

Третий вечер подряд в столице Иордании, недалеко от посольства Израиля, проходят антиизраильские демонстрации.

Во вторник, 26 марта, тысячи демонстрантов пытались подойти к посольству Израиля и были оттеснены полицейскими и жандармерией.

Участники этой демонстрации требуют от правительства Иордании принять практические меры, чтобы "остановить израильскую агрессию против палестинского народа". Они требуют отменить все соглашения с Израилем, включая мирный договор (соглашение Вади-Арба), газовое соглашение, а также запретить сухопутную доставку грузов из стран Персидского залива через территорию Иордании, а также запретить экспорт овощей.

Иорданские СМИ сообщают, что полиция проводит задержание нарушителей общественного порядка.

Антиизраильская демонстрация также проходит в Акабе. У демонстрантов можно увидеть портреты Яхьи Синуара и флаги ХАМАСа.