Визит на фоне беспорядков: Фидан и Рубио обсудили ситуацию в Турции, Сирии и Украине
время публикации: 26 марта 2025 г., 12:18 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 12:21
На фоне массовых оппозиционных протестов в Турции государственный секретарь США Марко Рубио провел в Вашингтоне переговоры с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом.
"Мы сотрудничаем по ключевым вопросам, от таких, как мир в Украине и на Южном Кавказе, и до поддержки Сирии в борьбе с дестабилизирующими действиями Ирана. Я выразил обеспокоенность в связи с арестами в Турции", – сообщил Рубио после завершения встречи.
Турецкие СМИ напоминают, что 16 марта произошел телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе нынешней встречи обсуждался также вопрос об организации американо-турецкого саммита.