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Ближний Восток

Визит на фоне беспорядков: Фидан и Рубио обсудили ситуацию в Турции, Сирии и Украине

Турция
США
Война в Украине
время публикации: 26 марта 2025 г., 12:18 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 12:21
Визит на фоне беспорядков: Фидан и Рубио обсудили ситуацию в Турции, Сирии и Украине
AP Photo/Rod Lamkey, Jr

На фоне массовых оппозиционных протестов в Турции государственный секретарь США Марко Рубио провел в Вашингтоне переговоры с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом.

"Мы сотрудничаем по ключевым вопросам, от таких, как мир в Украине и на Южном Кавказе, и до поддержки Сирии в борьбе с дестабилизирующими действиями Ирана. Я выразил обеспокоенность в связи с арестами в Турции", – сообщил Рубио после завершения встречи.

Турецкие СМИ напоминают, что 16 марта произошел телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе нынешней встречи обсуждался также вопрос об организации американо-турецкого саммита.

Ближний Восток
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