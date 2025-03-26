Иран представил новый "ракетный город", эксперты отмечают его уязвимость

Государственное телевидение Ирана показало пропагандистский ролик, на котором, как утверждается, впервые представлена новая иранская ракетная база. Хранилище ракет находится в туннелях, глубоко под землей.

Как утверждается, "ракетный город" – один из "cотен" подобных, находящихся в ведении ракетного командования Корпуса стражей Исламской революции. Судя по кадрам, здесь базируются как крылатые, так и баллистические ракеты.

На видео туннели с ракетами осматривают начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери и командующий ВКС КСИР Амир Али Хаджизаде. На стеллажах баллистические ракеты Kheybar Shekan, Ghadr-H, Sejjil, Haj Qassem крылатые ракеты Paveh.

Как отмечают эксперты, запись свидетельствует и об уязвимости комплекса: ракеты хранятся в длинных туннелях, не разделенных на секции взрывозащитными дверями. Это представляет риск цепной детонации.