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Ближний Восток

Иран представил новый "ракетный город", эксперты отмечают его уязвимость

Иран
Вооружения
время публикации: 26 марта 2025 г., 10:06 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 10:22
Иран представил новый "ракетный город", эксперты отмечают его уязвимость
AP Photo/Vahid Salemi

Государственное телевидение Ирана показало пропагандистский ролик, на котором, как утверждается, впервые представлена новая иранская ракетная база. Хранилище ракет находится в туннелях, глубоко под землей.

Как утверждается, "ракетный город" – один из "cотен" подобных, находящихся в ведении ракетного командования Корпуса стражей Исламской революции. Судя по кадрам, здесь базируются как крылатые, так и баллистические ракеты.

На видео туннели с ракетами осматривают начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери и командующий ВКС КСИР Амир Али Хаджизаде. На стеллажах баллистические ракеты Kheybar Shekan, Ghadr-H, Sejjil, Haj Qassem крылатые ракеты Paveh.

Как отмечают эксперты, запись свидетельствует и об уязвимости комплекса: ракеты хранятся в длинных туннелях, не разделенных на секции взрывозащитными дверями. Это представляет риск цепной детонации.

Ближний Восток
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