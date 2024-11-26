Хамдан: ХАМАС поддержит прекращение огня между "Хизбаллой" и Израилем
время публикации: 26 ноября 2024 г., 06:43 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 06:47
Член политбюро террористической организации ХАМАС Усама Хамдан в интервью ливанскому телеканалу "Аль-Маядин" заявил, что группировка поддержит прекращение огня между "Хизбаллой" и Израилем.
"Мы приветствуем любое объявление о прекращении огня в Ливане, поскольку "Хизбалла" поддержала наш народ и принесла большие жертвы", – сказал Хамдан.
Усама Хамдан подчеркнул, что ХАМАС и "Хизбалла" "доверяют друг другу и координируют свои действия во всех деталях".