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Ближний Восток

Хамдан: ХАМАС поддержит прекращение огня между "Хизбаллой" и Израилем

Война "Железные мечи"
ХАМАС
Хизбалла
время публикации: 26 ноября 2024 г., 06:43 | последнее обновление: 26 ноября 2024 г., 06:47
Усама Хамдан
AP Photo/Malak Harb

Член политбюро террористической организации ХАМАС Усама Хамдан в интервью ливанскому телеканалу "Аль-Маядин" заявил, что группировка поддержит прекращение огня между "Хизбаллой" и Израилем.

"Мы приветствуем любое объявление о прекращении огня в Ливане, поскольку "Хизбалла" поддержала наш народ и принесла большие жертвы", – сказал Хамдан.

Усама Хамдан подчеркнул, что ХАМАС и "Хизбалла" "доверяют друг другу и координируют свои действия во всех деталях".

Ближний Восток
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