Опубликованы имена подозреваемых в убийстве раввина Цви Когана: все они узбеки

Власти Объединенных Арабских Эмиратов опубликовали имена подозреваемых в похищении и убийстве посланника ХАБАДа, гражданина Израиля и Молдавии раввина Цви Когана, совершенном ранее.

Это Олимбой Тохирович, 28 лет, Махмуджон Абдурахим, 28 лет, а также Азизбек Камилович, 33 года. Все они являются гражданами Узбекистана.

Отметим, что возможно ошибочное прочтение эмиратскими властями имен подозреваемых, и "Тохирович" и "Камилович" на самом деле отчества, а не фамилии задержанных, но в том виде, в каком они могли быть указаны в документах, выданных в России, а не в Узбекистане.

Министерство внутренних дел ОАЭ сообщило, что спецслужбы смогли "в рекордно короткие сроки арестовать троих человек, совершивших убийство жителя страны по имени Цви Коган, обладателя гражданства Молдавии по документам, которые он использовал для въезда в Арабские Эмираты".

"ОАЭ задействует все релевантные организации и приложат все усилия, чтобы предотвратить любые нападения на своих граждан, жителей и гостей, – сказано далее в заявлении МВД. – Все силовые ведомства круглосуточно работают, чтобы защитить стабильность нашего общества и сохранить высочайший уровень безопасности, который был установлен с момента основания государства".

Похищение и убийство раввина Цви Когана в ОАЭ

Утром 24 ноября поступило сообщение об обнаружении тела убитого мужчины в ОАЭ. Была проведена процедура опознания, в результате которой была установлена личность убитого.

Ранее сообщалось, что в Абу-Даби пропал посланник Хабада гражданин Израиля и Молдовы раввин Цви Коган, отслуживший в ЦАХАЛе. Последние несколько лет он проживал в ОАЭ. По данным источников в службах безопасности Израиля, связь с ним была потеряна в минувший четверг.

В канцелярии премьер-министра заявляли: "Посланник Хабада Цви Коган, гражданин Израиля и Молдовы, проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах, пропал в минувший четверг. С момента его исчезновения и на фоне информации о том, что это может быть теракт, начато масштабное расследование".

Израильские службы безопасности работают в сотрудничестве со службами безопасности Объединенных Арабских Эмиратов, которые проводят расследование. Особо отмечается, что делом Когана занялся "Мосад". В Иерусалиме не исключают, что нападение на раввина было инициировано и спланировано Ираном. СМИ пишут о возможной причастности дипмиссии Ирана к этому преступлению.

По предварительным данным после того, как раввин вышел из кошерного супермаркета, которым он управлял, за ним следили и похитили, выбрав удобный момент.

Сообщалось, что после похищения его организаторы бежали в Турцию.

В начале прошлой недели Цви Коган прилетал в Израиль вместе с главным раввином ОАЭ Леви Ицхаком Дохманом. Во вторник они посетили офис премьер-министра, где встретились с новым послом Израиля в ОАЭ Йоси Шели, и вернулись в Абу-Даби в среду.

Утром в воскресенье, 24 ноября, было объявлено, что в ОАЭ найдено тело убитого раввина Цви Когана.