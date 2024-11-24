Власти ОАЭ сообщили о задержании подозреваемых в убийстве раввина Цви Когана

Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов сообщило о задержании "в кратчайшие сроки" подозреваемых в причастности к убийству раввина Цви Когана. В официальном сообщении, опубликованном информационным агентством ОАЭ, не упоминается, что Цви Коган был гражданином Израиля.

В заявлении говорится, что поисково-следственная группа была создана министерством внутренних дел ОАЭ после обращения родственников Цви Когана после его исчезновения. В ходе расследования было обнаружено его тело, а также была установлена личность подозреваемых, которые были задержаны.

В сообщении подчеркивается, что подробности этого дела будут обнародованы после завершения расследования.

Похищение и убийство раввина Цви Когана в ОАЭ

Утром 24 ноября поступило сообщение об обнаружении тела убитого мужчины в ОАЭ. Была проведена процедура опознания, в результате которой была установлена личность убитого.

Ранее сообщалось, что в Абу-Даби пропал посланник Хабада гражданин Израиля и Молдовы раввин Цви Коган, отслуживший в ЦАХАЛе. Последние несколько лет он проживал в ОАЭ. По данным источников в службах безопасности Израиля, связь с ним была потеряна в минувший четверг.

В канцелярии премьер-министра заявляли: "Посланник Хабада Цви Коган, гражданин Израиля и Молдовы, проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах, пропал в минувший четверг. С момента его исчезновения и на фоне информации о том, что это может быть теракт, начато масштабное расследование".

Израильские службы безопасности работают в сотрудничестве со службами безопасности Объединенных Арабских Эмиратов, которые проводят расследование. Особо отмечается, что делом Когана занялся "Мосад". В Иерусалиме не исключают, что нападение на раввина было инициировано и спланировано Ираном. СМИ пишут о возможной причастности дипмиссии Ирана к этому преступлению.

По предварительным данным после того, как раввин вышел из кошерного супермаркета, которым он управлял, за ним следили и похитили, выбрав удобный момент.

Высказывалось предположение, что после похищения его организаторы могли бежать в Турцию.

В начале прошлой недели Цви Коган прилетал в Израиль вместе с главным раввином ОАЭ Леви Ицхаком Дохманом. Во вторник они посетили офис премьер-министра, где встретились с новым послом Израиля в ОАЭ Йоси Шели, и вернулись в Абу-Даби в среду.

Реакции и комментарии

Президент Израиля Ицхак Герцог: "Я потрясен и сокрушен убийством посланника ХАБАДа в ОАЭ раввина Цви Когана. Этот антисемитский теракт служит нам еще одним напоминанием того, сколько зла скрыто во врагах еврейского народа. Это преступление не остановит нас на пути роста и развития цветущих еврейских общин в ОАЭ и во всем мире. Это возвышенная задача, которую посланники движения ХАБАД самоотверженно решают по всей планете. Я благодарю власти в ОАЭ за быстрые и эффективные действия и убежден, что они сделают все возможное, чтобы предать террористов суду. Все наши помыслы сегодня обращены к жене, семье и близким раввина Когана. Мои им соболезнования".

Министр обороны Исраэль Кац: "Убийство посланника ХАБАДа в ОАЭ раввина Цви Когана, это трусливый и отвратительный антисемитский теракт. Государство Израиль не успокоится до тех пор пока ответственные за это действие не заплатят за него. Я выражаю глубокие соболезнования семье раввина Когана и поддерживаю всех, кто занимается расследованием и восстановлением справедливости".

Лидер оппозиции и глава "Еш Атид" Яир Лапид заявил: "Государство Израиль скорбит по поводу смерти раввина Цви Когана. Еще до того, как пришла трагическая весть, я обратился к министру иностранных дел ОАЭ с просьбой помочь в расследовании его исчезновения. Как ужасно и печально, что это закончилось таким образом. Это теракт на почве антисемитизма, и обе страны будут сотрудничать в расследовании убийства и привлечении преступников к ответственности. Я выражаю свои соболезнования его семье и общине ХАБАД".

Глава ШАС Арье Дери: "Я был потрясен известием о зверском убийстве раввина Цви Когана, совершенном отвратительными террористами. Мои самые искренние соболезнования жене и уважаемой семье. Хочу выразить поддержек движению ХАБАД, посланники которого самоотверженно распространяют свет и еврейские ценности".

Глава "Махане Мамлахти" Бени Ганц: "Мои самые искренние соболезнования семье. Мы будем расследовать и действовать, его кровь не останется безнаказанной".

Глава НДИ Авигдор Либерман: "Раввин Коган был человеком преданным своему делу. Он распространял по всему миру еврейские ценности, любовь евреев друг к другу, укреплял еврейские общины и был жестоко убит в ОАЭ. Его наследие и его великие дела будут вдохновением для всех нас".

Штаб национальной безопасности выступил с новыми рекомендациями

В связи с сообщениями об убийстве в Объединенных Арабских Эмиратов израильского гражданина Штаб национальной безопасности настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в эту страну, если они не являются жизненно важными. С 24 ноября 2024 года в эмиратах действует предупреждение третьего уровня – о среднем уровне опасности.

Штаб призывает отказаться от поездок, если они не являются жизненно важными. Тем, кто находится в ОАЭ, рекомендовано:

1. Избегать бизнесов, мест собраний и развлечений, связанных с евреями и израильтянами.

2. Проявлять повышенную бдительность в общественных местах, в том числе гостиницах, ресторанах и барах.

3. Не демонстрировать, что вы израильтяне.

4. Оказывать сотрудничество местным силам безопасности, слушаться их указаний и немедленно сообщать им, если вы столкнулись с террористической деятельностью.

5. Не рассказывать о своей поездке в социальных сетях, не сообщать о планах, не публиковать фотографий в режиме реального времени. Это касается и групп, посвященных туризму. Предпочтительно не пользоваться соцсетями.

6. Передвигаться как можно меньше, оставаться в безопасных районах.

Дополнительные рекомендации опубликованы на сайте штаба на иврите.

Подчеркивается: если возникло подозрение, что вы столкнулись с террористической угрозой, сначала необходимо сообщить службам безопасности страны, где вы находитесь, а потом – на горячую линию Штаба национальной безопасности Израиля по телефону 02-6667444. Линия работает круглосуточно, без выходных.

Если у вас есть дополнительные вопросы, или вы столкнулись с антисемитскими инцидентами, преступниками, или вам нужна консульская помощь, следует обратиться на горячую линию министерства иностранных дел по телефону 02-5303155. Она также работает круглосуточно, без выходных.