Washington Post: Израиль действовал так, чтобы Иран смог отрицать причиненный ущерб

Washington Post оценивает реакцию иранского руководства на израильскую атаку как сдержанную и полагает, что Израиль изначально планировал атаку с намерением минимизировать ущерб и в целом действовать так, чтобы Иран смог отрицать серьезный урон.

В частности, вице-президент Ирана, Мохаммадреза Ареф, написал в своем аккаунте в соцсетях, что "иранская мощь унижает врагов".

Отметим, ранее иранское информационное агентство Tasnim заявило (со ссылкой на собственный источник), что "израильская атака была осуществлена за пределами Ирана и причинила ограниченный ущерб".

По словам источника, "заявления Израиля о том, что были атакованы 20 объектов, нереалистичны и являются частью психологической войны". Источник утверждает, что ни один военный объект не был атакован и сообщение о 100 самолетах, участвовавших в атаке, является "ложным".