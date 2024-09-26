Премьер-министр Ливана опроверг сообщения о подписании соглашения о перемирии

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати, который находится в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН, опроверг сообщения, что он подписал соглашение о перемирии с Израилем.

"Мы хотим напомнить, что, сразу после выдвижения американо-французской инициативы о прекращении огня, поддержанной странами ЕС и арабскими государствами, глава правительство выразил ей поддержку, подчеркнув, что все зависит от готовности Израиля выполнять международные резолюции", – говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари сообщил, что ему не известно о формальных переговорах, касающихся прекращения огня в Ливане.

Он также заявил, что не располагает информацией о прямой связи между предложением о трехнедельном перемирии в Ливане и переговоров о прекращении огня в Газе, в которых Катар, наряду с Египтом, участвует в качестве посредника.