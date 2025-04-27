Хуситы снова заявили об "успешном" ракетном ударе по израильской авиабазе Неватим

Представитель йеменской террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) Яхья Сариа объявил об очередном нанесении ракетного удара по израильской авиабазе Неватим в пустыне Негев.

"Ракетные войска Йемена провели военную операцию, атаковав гиперзвуковой баллистической ракетой авиабазу Неватим, которая расположена в пустыне Негев на юге оккупированной Палестины. Операция успешно достигла своей цели", – цитирует заявление Сарии хуситский канал "Аль-Масира".

Накануне, 26 апреля, хуситы распространяли аналогичное заявление о нанесении удара "гиперзвуковой баллистической ракетой" по авиабазе Неватим.

В обоих случаях ЦАХАЛ уведомлял о перехватах хуситских ракет за пределами воздушного пространства Израиля. Сведений о причинении ущерба не поступало.