Вечером и ночью в Йемене американская авиация атаковала более 50 целей

Судя по сообщениям "Аль-Арабии" и других арабских СМИ, вечером 26 апреля и в ночь на 27 апреля американская авиация нанесла не менее 54 ударов по целям в Йемене.

Были атакованы цели в провинциях Сана, Саада, Ходейда, Мариб и др. В Сане не менее восьми убитых, удары наносились не только по военным объектам, но и по целям в жилых районах.

Помимо прочего, американцы атаковали судно Galaxy Leader (которое хуситы захватили в ноябре 2023 года), стоявшее на якоре в порту Рас-Исса в провинции Ходейда.

Центральное командование армии США (CENTCOM) пока не комментирует эти сведения.