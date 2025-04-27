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Ближний Восток

Вечером и ночью в Йемене американская авиация атаковала более 50 целей

США
Йемен
Хуситы
время публикации: 27 апреля 2025 г., 09:20 | последнее обновление: 27 апреля 2025 г., 09:27
Вечером и ночью в Йемене американская авиация атаковала более 50 целей
CENTCOM

Судя по сообщениям "Аль-Арабии" и других арабских СМИ, вечером 26 апреля и в ночь на 27 апреля американская авиация нанесла не менее 54 ударов по целям в Йемене.

Были атакованы цели в провинциях Сана, Саада, Ходейда, Мариб и др. В Сане не менее восьми убитых, удары наносились не только по военным объектам, но и по целям в жилых районах.

Помимо прочего, американцы атаковали судно Galaxy Leader (которое хуситы захватили в ноябре 2023 года), стоявшее на якоре в порту Рас-Исса в провинции Ходейда.

Центральное командование армии США (CENTCOM) пока не комментирует эти сведения.

Ближний Восток
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