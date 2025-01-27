SOHR: в Сирии казнены десятки офицеров армии Асада

Базирующаяся в Великобритании The Syrian Observatory for Human Rights сообщает, что за последние 72 часа по меньшей мере 35 человек были казнены в Сирии в рамках внесудебных расправ. Большинство жертв – офицеры вооруженных сил Асада.

Новые власти утверждают, что проводят в провинции Хомс операцию против криминальных элементов, которые, выдавая себя за военнослужащих, притесняют мирное население. По данным правозащитников, операция влечет за собой жертвы среди мирного населения.

Сообщает об арестах десятков боевиков группировок, союзных "Хайят Тахрир аш-Шам", пришедшей к власти в Сирии. Эти боевики подозреваются в злоупотреблениях властью. Особенно уязвимой стала алавитская община, к которой относятся бывший президент Сирии Башар Асад.