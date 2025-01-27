На учениях в Иране показали БПЛА Gaza, способный долететь до Израиля

В рамках масштабных военных учений "Эктедар" ("Мощь") в Иране был представлен новый беспилотный самолет Gaza. В Тегеране заявляют, что он способен преодолеть расстояние 4000 км (то есть долететь до Израиля и вернуться), при этом несет до восьми ракет.

В ходе учений БПЛА Gaza был поднят воздух, в результате запуска ракет с него были поражены несколько наземных целей.

Эффективность применения данного БПЛА сомнительна, так как он может быть легко обнаружен системами ПВО до вхождения в воздушное пространство Израиля и уничтожен израильскими ВВС.

Впервые макет БПЛА Gaza был показан верховному лидеру Ирана Али Хаменеи в ноябре 2023 года.

Учения "Эктедар" продлятся до марта 2025 года, в них участвуют как армейские подразделения, так и "Корпус стражей Исламской революции".