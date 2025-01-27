Страны ЕС согласовали поэтапное снятие санкций с Сирии

Министры иностранных дел 27 стран Европейского союза согласовали дорожную карту по поэтапному снятию санкций против Сирии. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Министры иностранных дел ЕС только что согласовали дорожную карту по смягчению санкций ЕС в отношении Сирии", – написала Каллас на своей странице в сети X.

Две недели назад на конференции в Эр-Рияде министры иностранных дел ближневосточных и западных стран обсуждали вопрос о снятии международных санкций с Сирии. Тогда Каллас сообщала, что министры иностранных дел ЕС проведут 27 января встречу, на которой будет выработан общий подход по вопросу о санкциях. Она подчеркивала: ЕС заинтересован в формировании в Сирии умеренного правительства, в котором будут представлены все общины страны.

Еще в начале января министерство финансов США сообщило о смягчении санкций, которые были введены против Сирии в период правления президента Башара Асада, свергнутого 8 декабря 2024 года.