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Ближний Восток

Страны ЕС согласовали поэтапное снятие санкций с Сирии

Сирия
Европейский Союз
время публикации: 27 января 2025 г., 17:52 | последнее обновление: 27 января 2025 г., 17:56
Страны ЕС согласовали поэтапное снятие санкций с Сирии
AP Photo/Virginia Mayo

Министры иностранных дел 27 стран Европейского союза согласовали дорожную карту по поэтапному снятию санкций против Сирии. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Министры иностранных дел ЕС только что согласовали дорожную карту по смягчению санкций ЕС в отношении Сирии", – написала Каллас на своей странице в сети X.

Две недели назад на конференции в Эр-Рияде министры иностранных дел ближневосточных и западных стран обсуждали вопрос о снятии международных санкций с Сирии. Тогда Каллас сообщала, что министры иностранных дел ЕС проведут 27 января встречу, на которой будет выработан общий подход по вопросу о санкциях. Она подчеркивала: ЕС заинтересован в формировании в Сирии умеренного правительства, в котором будут представлены все общины страны.

Еще в начале января министерство финансов США сообщило о смягчении санкций, которые были введены против Сирии в период правления президента Башара Асада, свергнутого 8 декабря 2024 года.

Ближний Восток
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