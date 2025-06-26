Глава МИД Ирана: "Тегеран не планирует возобновлять переговоры с США"

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью иранскому телеканалу IRINN заявил, что Тегеран не планирует возобновлять переговоры с США.

"Нет никакого соглашения или договоренности о возобновлении переговоров. Не было никакого общения и обсуждений по этому вопросу", – заявил он..

"У нас был неприятный опыт с американцами – они в разгар процесса нарушили договоренности. Этот опыт, безусловно, повлияет на наши будущие решения. Но конечное решение будет принято, исходя из интересов иранского народа", – добавил он.

Он также отреагировал на угрозы Израиля немедленно реагировать на любые попытки восстановить ядерную программу. "Иран не Ливан, и на любое вмешательство последует немедленный ответ", – заявил он.

Он также признал, что в ходе войны был причинен значительный ущерб ядерным объектам. "Их настойчивость (МАГАТЭ) объясняется желанием оценить степень ущерба нашим ядерным объектам. Ущерб значительный и серьезный. И,конечно, у нас нет планов принимать гендиректора МАГАТЭ в Тегеране", – сказал он, добавив, что решение по инспекторам МАГАТЭ еще предстоит принять.

На этой неделе парламент Ирана утвердил законопроект о разрыве отношений с МАГАТЭ. Вопрос передан на утверждение Высшему совету национальной безопасности.