Похороны верховного лидера Ирана Али Хаменеи могут пройти в "воздушном формате"

Власти Ирана рассматривают возможность проведения "воздушной" похоронной процессии верховного лидера Али Хаменеи.

Как сообщил в субботу, 27 июня, губернатор провинции Хорасан Резауи Голамхосейн Мозаффари, данное предложение совета безопасности провинции направлено на снижение концентрации скорбящих и обеспечение максимальной безопасности.

Ожидается, что воздушный формат облегчит контроль за толпой. Похороны Хаменеи запланированы на 9 июля, ои пройдут в городе Мешхед на северо-востоке Ирана.

Предположительно, тело Али Хаменеи будут перемещать с места на место на вертолете. Воздушная процессия позволит людям видеть вертолет, но предотвратит критическое скопление людей в одной точке.