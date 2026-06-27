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Ближний Восток

Похороны верховного лидера Ирана Али Хаменеи могут пройти в "воздушном формате"

Иран
время публикации: 27 июня 2026 г., 17:38 | последнее обновление: 27 июня 2026 г., 18:24
Похороны верховного лидера Ирана Али Хаменеи могут пройти в "воздушном формате"
AP Photo/Vahid Salemi

Власти Ирана рассматривают возможность проведения "воздушной" похоронной процессии верховного лидера Али Хаменеи.

Как сообщил в субботу, 27 июня, губернатор провинции Хорасан Резауи Голамхосейн Мозаффари, данное предложение совета безопасности провинции направлено на снижение концентрации скорбящих и обеспечение максимальной безопасности.

Ожидается, что воздушный формат облегчит контроль за толпой. Похороны Хаменеи запланированы на 9 июля, ои пройдут в городе Мешхед на северо-востоке Ирана.

Предположительно, тело Али Хаменеи будут перемещать с места на место на вертолете. Воздушная процессия позволит людям видеть вертолет, но предотвратит критическое скопление людей в одной точке.

Ближний Восток
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