Похороны верховного лидера Ирана Али Хаменеи могут пройти в "воздушном формате"
время публикации: 27 июня 2026 г., 17:38 | последнее обновление: 27 июня 2026 г., 18:24
Власти Ирана рассматривают возможность проведения "воздушной" похоронной процессии верховного лидера Али Хаменеи.
Как сообщил в субботу, 27 июня, губернатор провинции Хорасан Резауи Голамхосейн Мозаффари, данное предложение совета безопасности провинции направлено на снижение концентрации скорбящих и обеспечение максимальной безопасности.
Ожидается, что воздушный формат облегчит контроль за толпой. Похороны Хаменеи запланированы на 9 июля, ои пройдут в городе Мешхед на северо-востоке Ирана.
Предположительно, тело Али Хаменеи будут перемещать с места на место на вертолете. Воздушная процессия позволит людям видеть вертолет, но предотвратит критическое скопление людей в одной точке.