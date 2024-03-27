Четвертый день антиизраильских маршей в Иордании: участвуют в основном подростки и студенты

Четвертый вечер подряд в столице Иордании, недалеко от посольства Израиля, проходят антиизраильские демонстрации.

Как и в предыдущие три дня демонстранты пытались подойти к посольству Израиля и были оттеснены полицейскими и жандармерией. Несколько человек задержаны.

В демонстрации принимают участие меньше людей, чем в предыдущие дни. В основном это подростки и студенческая молодежь.

Участники этой демонстрации требуют от правительства Иордании принять практические меры, чтобы "остановить израильскую агрессию против палестинского народа". Они требуют отменить все соглашения с Израилем, включая мирный договор (соглашение Вади-Арба), газовое соглашение, а также запретить сухопутную доставку грузов из стран Персидского залива через территорию Иордании, а также запретить экспорт овощей.