Арагчи сообщил, что Иран предоставил ответ Трампу

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Исламская республика представила ответ на послание президента США Дональда Трампа. По его словам, ответ был передан 26 марта через Оман.

Напомним: президент США Дональд Трамп в письме верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи установил крайние сроки для заключения нового соглашения по ядерной программе. Трамп отпустил Ирану на переговоры два месяца.

Несколько дней назад Арагчи заявил, что переговоры с США невозможны, пока американская администрация не изменит свой подход. "Мы отказываемся от переговоров не из упрямства. Нами руководит опыт и знание истории", – добавил чиновник.

Он также сообщил, что возврат к заключенным в 2015 году соглашениям о судьбе иранской ядерной программы невозможен, поскольку после выхода США из договора Иран достиг значительного прогресса, и это необходимо учитывать.