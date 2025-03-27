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Ближний Восток

WSJ: информацию по ликвидированному лидеру хуситов США получили от Израиля

США
Йемен
время публикации: 27 марта 2025 г., 21:23 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 21:23
WSJ: информацию по ликвидированному лидеру хуситов США получили от Израиля
Armada de EEUU via AP

Американское издание Wall Street Journal сообщает, что информацию о начальнике ракетной программы движения "Ансар Алла", ликвидированном ранее на этой неделе, США получили от Израиля, раздобывшего ее с помощью действующего в Йемене агента.

Издание утверждает, что израильские спецслужбы выразили крайнее недовольство попаданием в СМИ информации о том, что высокопоставленный командир хуситов был ликвидирован на пути к своей женщине.

Напомним, что информация стала достоянием общественности после того, как журналист The Atlantic Джеффри Голдберг был по ошибке приглашен в секретную группу в приложении мгновенных сообщений Signal, в которой высшее американское руководство обсуждало операцию в Йемене.

Журнал опубликовал часть переписки, когда в Белом доме обрушились с нападками на Голдберга, утверждая, что в приложении не обсуждалась никакая секретная информация.

Ближний Восток
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