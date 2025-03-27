WSJ: информацию по ликвидированному лидеру хуситов США получили от Израиля

Американское издание Wall Street Journal сообщает, что информацию о начальнике ракетной программы движения "Ансар Алла", ликвидированном ранее на этой неделе, США получили от Израиля, раздобывшего ее с помощью действующего в Йемене агента.

Издание утверждает, что израильские спецслужбы выразили крайнее недовольство попаданием в СМИ информации о том, что высокопоставленный командир хуситов был ликвидирован на пути к своей женщине.

Напомним, что информация стала достоянием общественности после того, как журналист The Atlantic Джеффри Голдберг был по ошибке приглашен в секретную группу в приложении мгновенных сообщений Signal, в которой высшее американское руководство обсуждало операцию в Йемене.

Журнал опубликовал часть переписки, когда в Белом доме обрушились с нападками на Голдберга, утверждая, что в приложении не обсуждалась никакая секретная информация.