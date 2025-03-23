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Ближний Восток

Глава МИД Ирана: переговоры о ядерной проблеме невозможны, пока Трамп не изменит подход

США
Иран
Дональд Трамп
Ядерное оружие
время публикации: 23 марта 2025 г., 14:43 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 14:46
Глава МИД Ирана: переговоры о ядерной проблеме невозможны, пока Трамп не изменит подход
AP Photo/Vahid Salemi)

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что переговоры с США невозможны, пока американская администрация не изменит свой подход. Ранее президент США Дональд Трамп представил Ирану ультиматум.

"Мы отказываемся от переговоров не из упрямства. Нами руководит опыт и знание истории", – добавил чиновник.

Он также заявил, что возврат к заключенным в 2015 году соглашениям о судьбе иранской ядерной программы невозможен, поскольку после выхода США из договора Иран достиг значительного прогресса, и это необходимо учитывать.

Напомним: президент США Дональд Трамп в письме верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи установил крайние сроки для заключения нового соглашения по ядерной программе. Трамп отпустил Ирану на переговоры два месяца.

Ближний Восток
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