Глава МИД Ирана: переговоры о ядерной проблеме невозможны, пока Трамп не изменит подход
время публикации: 23 марта 2025 г., 14:43 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 14:46
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что переговоры с США невозможны, пока американская администрация не изменит свой подход. Ранее президент США Дональд Трамп представил Ирану ультиматум.
"Мы отказываемся от переговоров не из упрямства. Нами руководит опыт и знание истории", – добавил чиновник.
Он также заявил, что возврат к заключенным в 2015 году соглашениям о судьбе иранской ядерной программы невозможен, поскольку после выхода США из договора Иран достиг значительного прогресса, и это необходимо учитывать.
Напомним: президент США Дональд Трамп в письме верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи установил крайние сроки для заключения нового соглашения по ядерной программе. Трамп отпустил Ирану на переговоры два месяца.
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