Армия США нанесла новые удары по целям в Йемене

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий хуситам, передает, что в ночь на 27 марта армия США нанесла авиаудары по целям в районе Ас-Сахлаин в округе Ас-Салем провинции Саада, на севере Йемена.

Накануне вечером сообщалось, что армия США атаковала Сану, столицу Йемена. Авиаударам подвергся международный аэропорт в Сане. Были нанесены не менее 15 ударов.

По данным министерства здравоохранения правительства хуситов, после объявления президентом США о начале наступательной операции против хуситов, было зарегистрировано более 100 авиаударов, жертвами которых стали 55 человек и еще около 120 были ранены. Эти данные не поддаются проверке.