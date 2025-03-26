Армия США нанесла удары по объектам хуситов в международном аэропорту Саны

По сообщениям в арабских источниках, вечером 26 марта ВС США нанесли серию ударов по столице Йемена Сане.

Принадлежащий хуситам телеканал "Аль-Масира" сообщил о взрывах на севере и на юге столицы. Хуситы утверждают, что авиаударам подвергся международный аэропорт в Сане.

По данным телеканала, самолеты армии США нанесли не менее 15 ударов.

По данным министерства здравоохранения правительства хуситов, после объявления президентом США о начале наступательной операции против хуситов, было зарегистрировано более сотни авиударов, жертвами которых стали 55 человек и еще около 120 были ранены. Эти данные не поддаются проверке.