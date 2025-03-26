Белый дом объявил о ликвидации командира подразделения БПЛА хуситов

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время ежедневного брифинга прокомментировала последние удары по хуситам в Йемене, сообщив о ликвидации нескольких лидеров движения "Ансар Аллах", включая "главного специалиста по БПЛА" и его заместителя.

Кэролайн Ливитт заявила, что администрация Трампа достигла значительных успехов в реализации плана по борьбе с терроризмом хуситов. "В ходе серии атак на террористическую организацию в Йемене были поражены десятки объектов хуситов, многие лидеры организации ликвидированы, включая командира подразделения беспилотников, его заместителя и других специалистов по БПЛА, а также командиры других подразделений. Мы уничтожили центры управления, склады с оружием и заводы по производству оружия", – сказала она.

Ливитт добавила, что "важно помнить, почему вообще потребовался этот удар – из-за некомпетентности Джо Байдена", напомнив, что предыдущая администрация Белого дома исключила хуситов из списка террористических организаций, что привело к их усилению.