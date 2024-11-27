Лидер "Исламского джихада" поздравил "Хизбаллу" с прекращением огня в Ливане

Генеральный секретарь палестинской террористической группировки "Исламский джихад" Зияд аль-Нахала поздравил генерального секретаря ливанской террористической группировки Наима Касема с заключением соглашения о прекращении огня.

"Из Палестины в Ливан, из героической Газы в сражающуюся Дахийю, слава вам, несокрушимым. Высоко и гордо несете вы знамя сопротивления, несмотря на потери и ненависть врагов, предводимых США", – говорится в заявлении.

"Хизбалла" и ее союзники представляют соглашение между Израилем и Ливаном как успех "сил сопротивления" и прекращение "сионистской агрессии" против Ливана. Однако отметим, что после достижения соглашения ХАМАС заявил о готовности к прекращению огня в Газе.