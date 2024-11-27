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Ближний Восток

ХАМАС заявляет о готовности к прекращению огня в Газе

Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 27 ноября 2024 г., 09:32 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 09:37
ХАМАС заявляет о готовности к прекращению огня в Газе
Пресс-служба ЦАХАЛа

Высокопоставленный представитель ХАМАСа заявил агентству AFP, что после заключения соглашения о прекращении огня в Ливане и его группировка готова к прекращению огня в секторе Газы.

Отметим, что в соглашение, заключенное Израилем и Ливаном, не увязывает прекращение военных действий с "Хизбаллой" с тем, что происходит в секторе Газы. На всем протяжении войны лидеры шиитской группировки заявляли, что пришли на помощь ХАМАСу.

Ближний Восток
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