ХАМАС заявляет о готовности к прекращению огня в Газе

Высокопоставленный представитель ХАМАСа заявил агентству AFP, что после заключения соглашения о прекращении огня в Ливане и его группировка готова к прекращению огня в секторе Газы.

Отметим, что в соглашение, заключенное Израилем и Ливаном, не увязывает прекращение военных действий с "Хизбаллой" с тем, что происходит в секторе Газы. На всем протяжении войны лидеры шиитской группировки заявляли, что пришли на помощь ХАМАСу.