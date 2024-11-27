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Ближний Восток

Ливанская армия призвала жителей не спешить с возвращением в приграничные деревни

Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Хизбалла
время публикации: 27 ноября 2024 г., 10:00 | последнее обновление: 27 ноября 2024 г., 10:06
Ливанская армия призвала не спешить с возвращением в приграничные деревни
AP Photo/Mohammed Zaatari

Ливанская армия призвала жителей Южного Ливана не спешить с возвращением домой, несмотря на вступление в силу прекращения огня. Ранее с таким же призывом к ливанцам обратилась и израильская армия.

"Командование ливанской армии призывает граждан отложить возвращение в приграничные города и деревни, занятые израильскими войсками, пока их вывод не будет завершен, согласно условиям прекращения огня", – говорится в заявлении.

С самого утра 27 ноября на дорогах, ведущих на юг Ливана, а также в долину Бекаа, образовались пробки. Несмотря на предупреждения, жители шиитских населенных пунктов спешат вернуться домой как можно скорее.

По данным ООН, в результате военных действий между Израилем и "Хизбаллой" беженцами стали около 1,3 миллионов жителей Ливана. Президент США Джо Байден, объявляя о прекращении огня, заявил о 300000 беженцев.

Ближний Восток
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