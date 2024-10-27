Reuters: ВВС ЦАХАЛа повредили на базах в Иране смесители компонентов твердого топлива

Агентство Reuters со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs, на которых показаны последствия ударов ВВС ЦАХАЛа по целям в Иране, сообщает о причиненном ущербе на секретной базе Парчин и на военном объекте в Ходжире около Тегерана.

Оценку ущерба дали Дэвид Олбрайт, бывший инспектор ООН, и Декер Эвелет, аналитик CNA.

По оценке Олбрайта, в результате атаки были повреждены три здания на объекте "Талеган 2" в Парчине, в двух из которых находились смесители, используемые в процессе производства твердого топлива для ракет. Он не назвал источник спутниковых снимков.

Эвелет подтвердил, что речь идет о снимках Planet Labs. По его оценке, в Парчине были повреждены три здания, где смешивали компоненты твердого топлива для баллистических ракет, и склад. Снимки Planet Labs также показали, что уничтожены два здания в Ходжире, где смешивалось твердое топливо для баллистических ракет, сказал он.

Судя по имеющимся данным, смесители твердого топлива были закуплены в Европе в обход международных санкций, заменить их будет сложно.

В Парчине ранее, по данным ООН, располагался ядерный объект. В июле агентство Reuters писало о заметной активизации деятельности в Ходжире.