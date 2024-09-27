Аятолла Хаменеи созвал экстренное заседание Высшего совета нацбезопасности Ирана

Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи созвал экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности в своей резиденции.

По мнению источников, встреча будет посвящена реакции Ирана на удар Израиля по центральному штабу "Хизбаллы" в Бейруте, целью которого было уничтожение Хасана Насраллы.