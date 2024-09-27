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Ближний Восток

Аятолла Хаменеи созвал экстренное заседание Высшего совета нацбезопасности Ирана

время публикации: 27 сентября 2024 г., 22:47 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 22:56
Али Хаменеи
Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи созвал экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности в своей резиденции.

По мнению источников, встреча будет посвящена реакции Ирана на удар Израиля по центральному штабу "Хизбаллы" в Бейруте, целью которого было уничтожение Хасана Насраллы.

Ближний Восток
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