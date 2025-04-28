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Ближний Восток

По делу о взрыве в иранском порту произведены аресты, сообщается о гибели 70 человек

Иран
время публикации: 28 апреля 2025 г., 22:42 | последнее обновление: 28 апреля 2025 г., 22:46
По делу о взрыве в иранском порту произведены аресты, сообщается о гибели 70 человек
Iranian Red Crescent Society via AP

Министр внутренних дел Ирана Эскандер Момани заявил об аресте причастных к взрыву в порту Шахид Раджаи недалеко от города Бендер-Аббас. По его словам, среди выявленных следствием недостатков – халатность и несоблюдение правил безопасности.

По официальным данным, число погибших достигло 70 человек, более 1100 получили ранения. Госпитализированных пострадавших посетил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал распоряжение провести тщательное расследование взрыва. Пожарным потребовалось двое суток, чтобы справиться с пламенем. Согласно опубликованной информации, пожар вспыхнул в хранилище опасных материалов.

Ближний Восток
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