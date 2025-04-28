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Ближний Восток

Египетские СМИ: Каир посетила израильская переговорная группа

Заложники
Катар
Египет
время публикации: 28 апреля 2025 г., 22:30 | последнее обновление: 28 апреля 2025 г., 22:30
Египетские СМИ: Каир посетила израильская переговорная группа
AP Photo/Akira Suemori

Египетские СМИ сообщили, что в понедельник, 28 апреля, глава египетской разведки встретился в Каире с членами израильской переговорной группы во главе с министром стратегического планирования Роном Дермером.

СМИ отмечают, что эта встреча состоялась вскоре после того, как Каир посетила делегация ХАМАСа.

Переговоры в Египте являются частью усилий Каира и Дохи по достижению устойчивого перемирия в секторе Газы и освобождению израильских заложников, удерживаемых группировкой ХАМАС.

Ближний Восток
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