Египетские СМИ: Каир посетила израильская переговорная группа

Египетские СМИ сообщили, что в понедельник, 28 апреля, глава египетской разведки встретился в Каире с членами израильской переговорной группы во главе с министром стратегического планирования Роном Дермером.

СМИ отмечают, что эта встреча состоялась вскоре после того, как Каир посетила делегация ХАМАСа.

Переговоры в Египте являются частью усилий Каира и Дохи по достижению устойчивого перемирия в секторе Газы и освобождению израильских заложников, удерживаемых группировкой ХАМАС.